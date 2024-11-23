السوداني يصدر توجيهاً يخص مزاراً دينياً

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ورد لـ نيوز، أن الاخير "استقبل وفداً من الأمانة الخاصة لمزار الإمام القاسم بن الإمام الكاظم عليهما السلام في محافظة بابل، برئاسة الخاص للمزار كريم حسين الصكر".واطلع السوداني، بحسب البيان، خلال اللقاء على "أبرز متطلبات الأمانة الخاصة للمرقد الشريف، من أجل ضمان تقديم أفضل الخدمات للزائرين الذين يؤمون زيارته من داخل وخارجه".ووجه رئيس "بتقديم الدعم والتسهيلات من أجل انجاز المشاريع الخدمية التي تخص المزار، وكذلك وجه سيادته بتنفيذ مجموعة من المشاريع الخدمية التي تخص قضاء القاسم في محافظة بابل، ومعالجة المشاكل التي تعترضها؛ بهدف ضمان سرعة الإنجاز، وتقديم الخدمات لأهالي القضاء".