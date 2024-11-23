السامرائي يهنئ بذكرى تأسيس الخارجية: شاهد حي على جهود مخلصة

وقال السامرائي في بيان، " بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس العراقية، أتقدم إليكم، ومن خلالكم إلى جميع كوادر الوزارة الدبلوماسية والإدارية، بأسمى آيات التهاني والتبريكات".

وأضاف أن "مرور قرن كامل على تأسيس هذه الوزارة العريقة يمثل شاهداً حياً على الجهود المخلصة التي بذلتها الدبلوماسية العراقية في مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات، لتعزيز مكانة على الساحة وترسيخ قيم والسلام مع مختلف دول العالم".



وتابع "نحن إذ نستذكر بكل فخر وإجلال الدور الريادي لوزارة الخارجية في بناء جسور التواصل والانفتاح، فإننا نعرب عن اعتزازنا بما قدمتموه من عمل وطني مخلص يعكس إرادة في استعادة مكانته الريادية والمضي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً".