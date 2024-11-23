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https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-507336-638679944630112210.jpg
تسجيل ثلاث حالات انتحار في بغداد
محليات
2024-11-23 | 16:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,500 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، بتسجيل ثلاث
حالات
انتحار في مناطق عدة من
بغداد
.
وقال
المصدر
في حديث لـ
السومرية
نيوز، إن "شاباً تولد 2001 انتحر باسلوب رمي نفسه من اعلى جسر 14 رمضان باتجاه نهر دجلة وما زالت
الشرطة
النهرية تجري البحث عنه".
وفي حادث آخر، قال
المصدر
"اقدم شاب تولد 2006 على حرق نفسه مستخدم مادة البنزين بدافع الانتحار ضمن شارع الجمهوري"،
مشيرا
الى "نقله الى
مدينة
الطب لتلقي العلاج وحالته
الصحية
لا تخلو من الخطورة".
الى ذلك، قال
المصدر
إن "شابا تولد 2005
طالب
اعدادية انتحر باسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق في سقف غرفته ضمن منطقة الغزالية"، لافتا الى أنه "لم تعرف اسباب الانتحار".
>>
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