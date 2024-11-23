تسجيل ثلاث حالات انتحار في بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "شاباً تولد 2001 انتحر باسلوب رمي نفسه من اعلى جسر 14 رمضان باتجاه نهر دجلة وما زالت النهرية تجري البحث عنه".

وفي حادث آخر، قال "اقدم شاب تولد 2006 على حرق نفسه مستخدم مادة البنزين بدافع الانتحار ضمن شارع الجمهوري"، الى "نقله الى الطب لتلقي العلاج وحالته لا تخلو من الخطورة".



الى ذلك، قال إن "شابا تولد 2005 اعدادية انتحر باسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق في سقف غرفته ضمن منطقة الغزالية"، لافتا الى أنه "لم تعرف اسباب الانتحار".