ضبع يثير الرعب في الرزازة.. صورة

نيوز – محلي

افاد مصدر محلي، اليوم الاحد، بان ضبعا الرعب في الرزازة بمحافظة .

وقال لـ نيوز، ان "ضبعا هاجم اليوم أربعة صيادي اسماك في الرزازة، حيث يقطع ثلاثة اصابع من يد أحدهم". وأضاف انه "تم قتل الضبع في الحال ونقل المصاب الى قريب لتلقي العلاج".

