رئيس جديد لجامعة الموصل (وثيقة)

وبحسب وثيقة صادرة من الوزارة، "تم انهاء تكليف الدكتور قصي الدين الاحمدي من منصب رئيس جامعة الموصل".

وتضمنت الوثيقة "تكليف الدكتور رمو بمنصب رئيس الموصل".

أدناه نص وثيقة وزارة ..