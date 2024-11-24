في بابل.. عطلة رسمية لقضاء القاسم غداً

قرر مجلس محافظة بابل، الأحد، تعطيل الدوام في قضاء ليوم غد الاثنين.



وقال رئيس اسعد المسلماوي في بيان، "حسب القرار السابق لمجلس محافظة بابل يعتبر يوم غد الاثنين الموافق 2024/11/25 رسمية لقضاء فقط". وعزا البيان ذلك الى "إحياء الذكرى السنوية لوفاة الإمام بن الإمام الكاظم (عليهما السلام) ولإعطاء الفرصة لأبناء لتقديم الخدمات وإقامة المراسم".