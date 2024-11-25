بغداد ستسجل 5 مئوية ليلا.. الموجة الباردة تتعمق وتوصيات هامة من المختصين

وبحسب بيانات الطقس، فإن تأثير الموجة الباردة يتعمق في النصف الثاني من الأسبوع، مع تحرك الهوائية الباردة لتستقر شرق تركيا وشمال .ويطرأ المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة لتصبح أبرد مما هو معتاد عليه نسبةً لمثل هذا الوقت من العام بنحو 4-6 درجات مئوية.ويكون الطقس باردًا في المناطق الشمالية والغربية، وباردًا نسبيًا في بقية المناطق، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 9-11 مئوية في شمال وغرب البلاد، بينما تكون ما بين 15-17 درجة مئوية في .وتنخفض درجات الحرارة انخفاضًا حادًا وملحوظًا، خاصة مع ليالي النصف الثاني من الأسبوع، ويسود طقس شديد البرودة، حيث تصل درجات الحرارة إلى حدود 4-6 درجات مئوية في بغداد، بينما تكون أعلى من ذلك بقليل في المناطق الجنوبية.ويوصي خبراء الطقس، بارتداء الملابس الثقيلة ليلاً، والتركيز على ملابس الأطفال، والانتباه من خطر زيادة الغبار والأتربة في الأجواء وتأثيرها على مرضى الجهاز التنفسي، وتدفئة المحاصيل الزراعية في المناطق السهلية والشرقية والانتباه من احتمال تشكل الصقيع.