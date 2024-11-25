بقرار جديد.. الحكم بسجن "أم اللول" 6 سنوات - عاجل

وذكر محامي"أم اللول" طارق الشرع في بيان ورد لـ نيوز، انه "بعد قرار النقض الصادر من التمييز الاتحادية وإلغاء قرار حكمها المؤبد ، تم اجراء محاكمة هديل الملقبة أم اللول صباح هذا اليوم وأصدرت قرارا بالحكم ٦ سنوات".وأشار المحامي الى ان "القرار كان مجحفا ومخالفا للقانون و لم يقنعني حكم المحكمة، مبينا ان "لذا سأنتظر أنبوب الحياة الاوكسجيني إلا وهي التمييز فسيرجع قرارها منقوضا ايضاً".