الصحة تطلق الاستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية لـ11 مليون طالب

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إن "احتفالية اطلاق الاستراتيجية الوطنية جرت بحضور ممثلين عن مستشار لشؤون التربية والتعليم ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات والوكيل الاداري لوزارة الصحة السعد وعدد من المديرين العامين لدوائر الوزارة".واكد وزير الصحة خالد الحسناوي بحسب البيان، ان "الاستراتيجية الوطنية تمثل رؤية مستقبلية لتطوير واقع الصحة المدرسية سواء كانت بوزارة الصحة او التربية".واضاف ان "الاستراتيجية اعدت من قبل وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارات البيئة والتربية وعدد من الوزارات والجهات الساندة"، مبينا ان "الاستراتيجية تعتمد بشكل اساس على الصحة المدرسية للعناية بصحة الطلبة والتلاميذ في الابتدائية والمتوسطة والاعدادية والذين يبلغ عددهم نحو 11 مليون".واشار الحسناوي الى ان "الاستراتيجية تعنى بصحة الطلبة والتلاميذ من ناحية اللقاحات والاسنان والعيون والسمع والبصر والصحة النفسية وتتكامل وتتطور مستقبلاً".من جانبه أكد وزير التربية على "اهمية التعاون بين كافة الجهات للعناية بصحة التلاميذ والطلبة"، مشيدا بـ"جهود وزارة الصحة/ دائرة الصحة العامة لمتابعتهم الدورية لصحة التلاميذ في المدارس".من جانبها، بينت مديرة قسم الصحة المدرسية في دائرة الصحة العامة خلود عودة ان "نتائج الحملة الوطنية للصحة المدرسية شملت 96% من عموم مدارس العراق ولأكثر من 5 ملايين وتلميذ"، موضحة انه "تم اعطاء محاضرات توعوية واجراء الفحوصات السمعية والبصرية والفم والاسنان وغيرها".