جنايات الكرخ تحكم على نور زهير بالسجن 10 سنوات غيابياً

وقال مجلس في بيان ورد لـ نيوز، ان "محكمة جنايات الكرخ المتخصصة بمكافحة الفساد حسمت الدعاوى الخاصة بجريمة ما يعرف ( الامانات الضريبية) بصدور احكام بالسجن عشر سنوات بحق المتهم نور زهير والسجن ٦ سنوات بحق المتهم رائد جوحي وعدد من الموظفين المشتركين بالجريمة والحبس ثلاث سنوات بحق عضو مجلس السابق هيثم الجبوري".سرقة القرن..وتتمثل "سرقة القرن" باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار بما يعادل نحو مليارين ونصف المليار دولار من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة العراقية السابقة برئاسة، مصطفى الكاظمي.وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن مبلغ 2,5 مليار دولار، جرى سحبه بين كانون 2021 واب 2022 من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكا ماليا، حرّر إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقدا مباشرةً.وعلى إثر انكشاف السرقة تحركت هيئة النزاهة والسلطة القضائية لتتولى التحقيق بالقضية وصدرت عدة أوامر قبض قضائية وكان أول المعتقلين رجل الأعمال، نور زهير.