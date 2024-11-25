في العراق.. اتلاف 25 طناً من "لية الأغنام"

نيوز – محلي

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن إتلاف 25 طناً من "لية الأغنام" الممنوعة من الاستيراد لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، ان "فرق الرقابة في الوزارة اتلفت أكثر من 25 طناً من اللحوم والشحوم المصنعة "لية الأغنام" الممنوعة من الاستيراد في وديالى وواسط، لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري".

وأضافت أن "فرق الرقابة في دوائر صحة الرصافة وديالى وواسط نفذت حملات صحية مشتركة مع الجهات الساندة، ضبطت خلالها كميات كبيرة من اللحوم والشحوم المصنعة (لية الأغنام) الممنوعة من الاستيراد لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري".

وأشار الى أن "مجموع الكميات التي ضبطت يقدر بنحو 25 طناً و350 كغم من اللحوم والشحوم المصنعة (لية الأغنام)"، لافتا إلى أن "الفرق أتلفت تلك الكميات وتواصل حملاتها في عموم الأسواق في والمحافظات".