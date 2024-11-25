مصرف التنمية الدولي: مستمرون بكافة فعالياتنا وما حصل اليوم لم يؤثر على عملنا

نيوز - محلي

أوضح مصرف التنمية الدولي، اليوم الاثنين، ما جرى اليوم امام مقره الرئيسي في بغداد، فيما أشار الى الاستمرار بكافة فعالياته ونشاطاته.

وقالت المصرف في بيان، ورد لـ نيوز، "فوجئنا اليوم بمحاولة مجموعة غير معرفة لدينا وليسوا زبائن المصرف، بمحاولة افتعال مشكلة مع الحرس المكلفين بحماية المصرف، الغرض منها إثارة الفتنة والبلبلة وتشويه السمعة والابتزاز ونشر الاشاعات المغرضة لاستخدامها عبر التواصل الاجتماعي ضد المصرف"، مبينة ان "هذه ليست المرة الاولى للتعرض لمثل هكذا هجمات".

وأضافت "بناء عليه تم اتخاذ كافة القانونية بحقهم عبر العادل وتمت اتخاذ كافة التدابير والإجراءات"، لافتة الى ان "العمل في المصرف وفروعه كافة مستمر بكافة فعالياته ونشاطاته بشكل طبيعي ولم يؤثر على سير العمل".

واكدت انه "اتخاذ القانونية بحق اي شخص يقوم بتشويه صورة المصرف وتضليل الرأي العام".