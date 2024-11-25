في بغداد.. أب يقتل أبنته ومنتسب ينتحر شنقا

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أغمض عينيك
من
09:00 PM
الى
10:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
رسميا.. تحديد أفضل لاعب في الليجا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-507523-638681643879310926.jpg
في بغداد.. أب يقتل أبنته ومنتسب ينتحر شنقا
محليات
2024-11-25 | 15:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,263 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بقيام أب بقتل أبنته وانتحار منتسب في حادثين منفصلين شرقي
بغداد
.
وقال
المصدر
في حديث لـ
السومرية
نيوز، "اقدم اب على قتل ابنته بسلاح نوع مسدس داخل منزلهم ضمن منطقة المشتل"، مضيفا "بعدها اطلق
النار
على نفسه محاولا الانتحار ما اسفر عن اصابته بجروح نقل على اثرها الى
مستشفى
قريب".
وفي حادث آخر، أفاد
المصدر
بـ"انتحار منتسب في النجدة بالاستراحة باسلوب شنق نفسه ضمن منطقة خضراء الدسيم".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
في سادس حالة من نوعها خلال 24 ساعة.. تسجيل حالة انتحار جديدة ببغداد
13:27 | 2024-11-24
تسجيل ثلاث حالات انتحار في بغداد
16:35 | 2024-11-23
إنقاذ شخص حاول الانتحار جنوب شرقي بغداد
16:47 | 2024-11-21
إصابة شابين بعد محاولة انتحارهما في بغداد
15:23 | 2024-11-18
بغداد
انتحار
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
قرار حكومي يخص "لية الغنم"
محليات
36.97%
13:13 | 2024-11-24
قرار حكومي يخص "لية الغنم"
13:13 | 2024-11-24
عطل تنتظر العراقيين.. ما هي؟
محليات
31.67%
09:18 | 2024-11-24
عطل تنتظر العراقيين.. ما هي؟
09:18 | 2024-11-24
"هذا الخيار لم يكن صائباً".. نصيحة بحرينية للمهاجم العراقي أيمن حسين
رياضة
17.21%
05:30 | 2024-11-24
"هذا الخيار لم يكن صائباً".. نصيحة بحرينية للمهاجم العراقي أيمن حسين
05:30 | 2024-11-24
خبر سار للموظفين والمتقاعدين في بغداد
محليات
14.15%
10:44 | 2024-11-25
خبر سار للموظفين والمتقاعدين في بغداد
10:44 | 2024-11-25
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير
كركوك.. صراع التعريب والتكريد - حلقة ٣٧ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-25
من الأخير
كركوك.. صراع التعريب والتكريد - حلقة ٣٧ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-25
العراق في دقيقة
25-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-25
العراق في دقيقة
25-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-25
استديو Noon
سؤال وجواب 25-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-25
استديو Noon
سؤال وجواب 25-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-25
Morning Live
التنمر الإلكتروني وتأثيره على العلاقات الاجتماعية - حلقة ١٦٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-25
Morning Live
التنمر الإلكتروني وتأثيره على العلاقات الاجتماعية - حلقة ١٦٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-25
ناس وناس
بغداد باب المعظم - الحلقة ١٥٩ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-25
ناس وناس
بغداد باب المعظم - الحلقة ١٥٩ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-25
طل الصباح
الأبراج - فقرة الرسالة 25-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-25
طل الصباح
الأبراج - فقرة الرسالة 25-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-25
خط أحمر
جرائم في وضح النهار بشوارع البصرة - الحلقة٢٣ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-24
خط أحمر
جرائم في وضح النهار بشوارع البصرة - الحلقة٢٣ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-24
صباحكم أحلى مع سلمى
الشخص الصح بالوقت الخطأ 24-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-24
صباحكم أحلى مع سلمى
الشخص الصح بالوقت الخطأ 24-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-24
عشرين
الكيان يحرض على العراق بدموع التماسيح - الحلقة ٤٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-23
عشرين
الكيان يحرض على العراق بدموع التماسيح - الحلقة ٤٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-23
الأكثر مشاهدة
من الأخير
كركوك.. صراع التعريب والتكريد - حلقة ٣٧ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-25
من الأخير
كركوك.. صراع التعريب والتكريد - حلقة ٣٧ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-25
العراق في دقيقة
25-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-25
العراق في دقيقة
25-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-25
استديو Noon
سؤال وجواب 25-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-25
استديو Noon
سؤال وجواب 25-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-25
Morning Live
التنمر الإلكتروني وتأثيره على العلاقات الاجتماعية - حلقة ١٦٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-25
Morning Live
التنمر الإلكتروني وتأثيره على العلاقات الاجتماعية - حلقة ١٦٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-25
ناس وناس
بغداد باب المعظم - الحلقة ١٥٩ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-25
ناس وناس
بغداد باب المعظم - الحلقة ١٥٩ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-25
طل الصباح
الأبراج - فقرة الرسالة 25-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-25
طل الصباح
الأبراج - فقرة الرسالة 25-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-25
خط أحمر
جرائم في وضح النهار بشوارع البصرة - الحلقة٢٣ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-24
خط أحمر
جرائم في وضح النهار بشوارع البصرة - الحلقة٢٣ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-24
صباحكم أحلى مع سلمى
الشخص الصح بالوقت الخطأ 24-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-24
صباحكم أحلى مع سلمى
الشخص الصح بالوقت الخطأ 24-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-24
عشرين
الكيان يحرض على العراق بدموع التماسيح - الحلقة ٤٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-23
عشرين
الكيان يحرض على العراق بدموع التماسيح - الحلقة ٤٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-23
اخترنا لك
تنويه حكومي يخص الوضع القانوني للعمالة الاجنبية
15:23 | 2024-11-25
ضبط 11 مركبة تحمل أدوية مخالفة للضوابط في بغداد
14:53 | 2024-11-25
مصرع وإصابة 11 شخصا بحادث سير في الناصرية
14:00 | 2024-11-25
العراق يطلق مبادرة "لها"
12:23 | 2024-11-25
قرار مهم لهذه المحافظات
11:24 | 2024-11-25
خبر سار للموظفين والمتقاعدين في بغداد
10:44 | 2024-11-25
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.