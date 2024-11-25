في بغداد.. أب يقتل أبنته ومنتسب ينتحر شنقا

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بقيام أب بقتل أبنته وانتحار منتسب في حادثين منفصلين شرقي .

وقال في حديث لـ نيوز، "اقدم اب على قتل ابنته بسلاح نوع مسدس داخل منزلهم ضمن منطقة المشتل"، مضيفا "بعدها اطلق على نفسه محاولا الانتحار ما اسفر عن اصابته بجروح نقل على اثرها الى قريب".

وفي حادث آخر، أفاد بـ"انتحار منتسب في النجدة بالاستراحة باسلوب شنق نفسه ضمن منطقة خضراء الدسيم".