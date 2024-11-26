"السومرية نيوز" تنشر أسماء المصادق عليهم من الفائزين بانتخابات برلمان كردستان

نيوز – محلي

تنشر نيوز، أسماء المصادق عليهم في انتخابات برلمان إقليم .

وصادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأحد الماضي، على نتائج انتخابات برلمان إقليم .

وقالت المفوضية في بيان تلقته نيوز، إن "مجلس المفوضين ناقش مذكرة رئيس الادارة الانتخابية / رئيس اللجنة المركزية لانتخابات 2024 بالعدد 6508 في 24 تشرين الثاني 2024 المعنونة (النتائج النهائية)، وبعد المداولة بين أعضاء مجلس المفوضين تقرر ما يلي:

اولاً : المصادقة على النتائج النهائية لانتخابات برلمان إقليم 2024 بعد حسم جميع الطعون بالرد من قبل القضائية للانتخابات وكما جاء في كتاب مجلس الاعلى / القضائية للانتخابات بالعدد 5 في 18 تشرين الثاني 2024 مرفق مذكرة رئيس الادارة الانتخابية /رئيس اللجنة المركزية لإدارة انتخابات إقليم 2024 بالعدد (6508) في 24 تشرين الثاني 2024.

ثانياً : تكليف الإدارة الانتخابية باتخاذ ما يلزم ونشر قرار مجلس المفوضين واسماء الفائزين وكما جاء في مذكرة دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات بالعدد 695 في 24 تشرين الثاني 2024 ومرافقها مذكرة شعبة وتبويب النتائج بالعدد 333 في 24 تشرين الثاني 2024.

ثالثاً : تكليف رئيس مجلس المفوضين بمخاطبة رئاسة إقليم .

وأضافت المفوضية، أن "القرار صدر بالإجماع اليوم الأحد الموافق 24 تشرين الثاني 2024".