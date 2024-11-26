العدل تطلق 11 معاملة عقارية جديدة عبر بوابة أور في عقاري الكاظمية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إن "هذه الخطوة جاءت بهدف تطوير العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يتناسب مع التطورات الحاصلة في المجال الإلكتروني حيث يتيح هذا النظام إنجاز المعاملات عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة، مما يوفر الوقت والجهد خلال اجراء المعاملات".من جهتها، أوضحت مدير عام دائرة التسجيل العقاري، ابتسام رحيم الساعدي، أن "هذه الخدمات ستُعمم على باقي المديريات التابعة للدائرة بعد نجاح اطلاقها في المديرية أعلاه، وان الخدمات التي تم اطلاقها تشمل (انتقال فقط ، افراز، ، تصحيح جنس ، تصحيح سجل ،افراز وقسمة رضائية ، افراز طوابق ، تأشير وصية ، تسجيل مجدد ، تأييد ، تبديل سجل)".