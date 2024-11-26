مسلحون يغتالون مدنياً في بغداد.. إليكم تفاصيل حادثة سريع حي العدل

وقال في حديث للسومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه مدنية بالقرب من حي العدل العاصمة، ما أسفر عن مقتل صاحبها على الفور"، الى ان "المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".وبين ان "الشخص المجنى عليه يعمل في شركة اتيكا للسيراميك، وكان رفقته شخص نجا من الحادث وتم التحفظ عليه لوجود شكوك بالحادثة".