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ما هو مصير سلم رواتب الموظفين وهل تتضمن موازنة 2025 تعيينات؟
محليات
2024-11-26 | 07:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,546 مشاهدة
السومرية
نيوز – محلي
أوضحت اللجنة المالية النيابية، مصير قانون سلم رواتب
الموظفين
وتضمن موازنة 2025 تعيينات جديدة.
وقال
نائب
رئيس اللجنة
احمد
مظهر الجبوري لـ
السومرية
نيوز، ان "سلم الرواتب هو فقرة من قانون
الإدارة
المدنية والحكومة سحبت
القانون
منذ فترة طويلة والى
الان
لم تقم بارسال القانون".
وأضاف ان "الحكومة أرسلت تعديل بما يخص العلاقة بين الإقليم والمركز بشأن النفط في الموازنة، ونحن ماضون بالتعديلات التي أرسلتها الحكومة لتفادي الإشكالات الفنية المتعلقة بين الاقليم والحكومة المركزية".
وتابع "لا اعتقد ان هناك راي يقترح بفتح بنود الموازنة بالكامل، لان فتحها سيكبلها تريليونات من المبالغ ونحن بوضع مالي لا نحسد عليه"، لافتا الى ان "موازنة 2025 لا تتضمن تعيينات".
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