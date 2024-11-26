ما هو مصير سلم رواتب الموظفين وهل تتضمن موازنة 2025 تعيينات؟

نيوز – محلي

أوضحت اللجنة المالية النيابية، مصير قانون سلم رواتب وتضمن موازنة 2025 تعيينات جديدة.

وقال رئيس اللجنة مظهر الجبوري لـ نيوز، ان "سلم الرواتب هو فقرة من قانون المدنية والحكومة سحبت منذ فترة طويلة والى لم تقم بارسال القانون".

وأضاف ان "الحكومة أرسلت تعديل بما يخص العلاقة بين الإقليم والمركز بشأن النفط في الموازنة، ونحن ماضون بالتعديلات التي أرسلتها الحكومة لتفادي الإشكالات الفنية المتعلقة بين الاقليم والحكومة المركزية".

وتابع "لا اعتقد ان هناك راي يقترح بفتح بنود الموازنة بالكامل، لان فتحها سيكبلها تريليونات من المبالغ ونحن بوضع مالي لا نحسد عليه"، لافتا الى ان "موازنة 2025 لا تتضمن تعيينات".