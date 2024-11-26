مطلب نيابي بتحويل قضاء تلعفر إلى محافظة

وفي بيان ألقاه النائب الموسوي، اتهم النواب، محافظة بممارسة "الظلم والإهمال" تجاه قضاء تلعفر، مشيرين إلى أن تحويل إلى محافظة سيضمن حقوق سكانه ويعزز من تقديم الخدمات الأساسية والتنمية الاقتصادية.وقال الموسوي، إن "قضاء تلعفر مظلوم من ناحية الخدمات والمشاريع"، مشدداً على أهمية "معالجة هذا الوضع لضمان العدالة والإنصاف لجميع المكونات العراقية".