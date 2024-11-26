العمادية ترتدي الرداء الأبيض.. قرى دهوك تحت وطأة البرد القارس

تزينت قرى العمادية في محافظة بردائها الأبيض، حيث اكتست المنطقة بطبقة كثيفة من الثلوج مع انخفاض درجات إلى ما يقارب الصفر المئوي.





أدناه الصور: وتنشر نيوز، صوراً للأجواء الساحرة والجذابة من قرى العمادة وهي مغطاة بالثلوج، وسط توقعات باستمرار الأجواء الباردة خلال الأيام المقبلة.أدناه الصور: