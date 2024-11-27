السجن المؤبد لإرهابي ينتمي إلى داعش في صلاح الدين

وذكر المركز الإعلامي لمجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن "الارهابي شارك بعمليات إرهابية استهدفت نقاط امنية تابعة للجيش والشرطة في قضاء الطوز – ناحية سليمان بيك عام 2014".وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة الثانية /1و3 و5 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 مع الاستدلال بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".