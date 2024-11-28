خارطة حركة المرور والازدحامات في بغداد الان

نيوز-محليات



تنشر نيوز، خارطة ازدحامات صباح اليوم الخميس، حيث تشهد الشوارع مرور جيدة نسبيًا مع وجود ازدحامات قصيرة في معظم الشوارع.





وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:



محمد من الجسر العنكبوتي لغاية مجسر قرطبة



جسر الجادرية



جسر الطابقين



سدة العرصات



كرادة خارج



المنصور وشارع البيجية



العلاوي



14 تموز



باب المعظم بالكامل



أبو جعفر المنصور



محمد من مجسر الصليخ الى مجسر قرطبة



الرشيد



عمر



فلسطين بين مجسر بيروت ونصب



القناة من ثانوية متميزين الرصافة لغاية نصب

وشهد محمد وسريع القناة ازدحامات طويلة، فيما شهدت باب المعظم ازدحامات متفرعة.وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:محمد من الجسر العنكبوتي لغاية مجسر قرطبةجسر الجادريةجسر الطابقينسدة العرصاتكرادة خارجالمنصور وشارع البيجيةالعلاوي14 تموزباب المعظم بالكاملأبو جعفر المنصورمحمد من مجسر الصليخ الى مجسر قرطبةالرشيدعمرفلسطين بين مجسر بيروت ونصبالقناة من ثانوية متميزين الرصافة لغاية نصب