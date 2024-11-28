بعد مرور 5 أيام.. انتشال اخر جثة بانهيار جسر الطبر في ميسان (فيديو)

وقال المراسل إنه "تم انتشال اخر جثة للشاب الغريق في حادث انهيار جسر الطبر في محافظة ميسان من قبل الغواصين بعد مرور خمسة ايام على الحادث".

الفيديو ادناه:وفي يوم الاحد الماضي، أفادت مصادر محلية بانهيار جسر الطبر من المنتصف، وهو الجسر المؤدي الى قضاء الكحلاء من ناحية المجر، وسبق ان حذر المواطنون وخرجوا تظاهرات مطالبين بصيانة الجسر.وتضاربت الانباء بشأن عدد الإصابات، حيث اكدوا ان الجسر انهار بعد عبور سيارة حمل كبيرة، فيما اشارت معلومات أخرى الى ان الجسر سقط اثناء مرور كيا تحمل طلاب مدارس، لكن لا توجد معلومات مؤكدة حتى عن عدد الإصابات.