مصرف التنمية يطلق مبادرة الصفوف الذكية في مدارس بغداد

وذكر المصرف في بيان، انه "تستمر مبادرات المسؤولية المجتمعية و برامج التنمية المستدامة لمصرف التنمية الدولي في دعم طلبتنا، وبإشراف وزير التربية نامس الجبوري، وبالتعاون مع المركز التربوي للعمل التطوعي في وزارة التربية".وأضاف، أنه "تم افتتاح صفوف ذكية في مدارس المديريات العامة للتربية في محافظة بغداد، مع استمرار العمل لتغطية المديريات في باقي المحافظات".وأكد المصرف، أنه "تهدف هذه المبادرة إلى توفير صفوف رقمية تواكب أحدث التقنيات العالمية في مجال الإلكتروني، دعمًا لمسيرة في العراق، وإيمانًا منا بمسؤوليتنا تجاه مجتمعنا وطلبتنا الأعزاء".