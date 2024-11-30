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3 حوادث في بغداد.. انقاذ فتاة ومقتل شاب ومصرع باكستاني
محليات
2024-11-30 | 12:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,511 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بوقوع ثلاثة حوادث منفصلة في
بغداد
منها انقاذ فتاة حاولت الانتحار باسلوب شنق نفسها.
وقال
المصدر
لـ
السومرية
نيوز، ان "فتاة تولد 2010 اصيبت نتيجة محاولتها الانتحار باسلوب شنق نفسها ضمن
مدينة
الصدر"، مبينا انه "تم انقاذها من قبل ذويها ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج".
وفي حادث اخر، افاد
المصدر
بأن "مشاجرة بين شخصين لم تعرف اسبابها داخل
ملعب
كرة قدم ضمن منطقة الرشاد تطورت الى إستخدام الأسلحة البيضاء (سكين) ما اسفر عن مقتل احدهم فيما لاذ الجاني بالفرار".
ولفت الى ان "عامل باكستاني الجنسية لقي مصرعه داخل مطحنة يعمل بها ضمن قضاء المدائن نتيجة سقوطه من درج المطحنة حسب ادعاء صاحبها"،
مشيرا
الى انه "تم التحفظ على صاحب المطحنة كاجراءات اصولية".
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