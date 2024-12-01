تمديد التقديم على الجامعات الاهلية

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "تعلن تمديد مدة التقديم الإلكتروني المركزي للقبول في الجامعات والكليات الأهلية".وأوضح انه "تستمر مدة التقديم للقبول في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2025/2024 إلى غاية 2024/12/6".