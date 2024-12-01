اليوم.. العراق يشارك باجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء في مصر

وذكر الأمين العام المساعد لجامعة العربية، رئيس قطاع الاقتصادية الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، أن "توقيع اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء يمثل خطوة نحو تحقيق التكامل في مجال الكهرباء"، مشيراً إلى أن "هذه الاتفاقية لن تكون مجرد إطار قانوني، بل ستكون الأساس لبناء سوق كهرباء عربية متكاملة تعزز استقرار الإمدادات، وتخفض التكاليف، وتدعم الاستثمارات في الطاقة المتجددة، مما يضع العربية في مكانة متقدمة كمصدرين رئيسيين للطاقة النظيفة على المستوى العالمي".وأضاف المالكي، أن "المشروع التجريبي لدول المشرق يعد اللبنة الأولى في تنفيذ السوق"، مشيراً إلى أن "هذا الإنجاز يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي ويعزز السيادة في مجال الطاقة العربية".