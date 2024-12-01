محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل

وذكر بيان للمحافظة ورد لـ نيوز، أن "محافظة قررت تعطيل الدوام يوم الخميس المقبل بذكرى استشهاد فاطمة الزهراء (عليها السلام)".واستثنى القرار "الدوائر والخدمية".