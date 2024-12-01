أسماء الوجبة الثانية من المستفيدين المحوّلين الى عقود في وزارة الداخلية

نيوز – محلي

أعلنت وزارة العمل، اليوم الاحد، عن أسماء الوجبة الثانية من المستفيدين المحوّلين الى عقود في .

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، انه "تم نشر أسماء الوجبة الثانية من مستفيدي الاعانة الاجتماعية المحوّلين الى عقود في البالغ عددهم 8564 مستفيدا، وذلك بعد اكمال اجراءات نقل التخصيصات المالية الى وزارة الداخلية".

وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية الدكتور ان "موعد مراجعة المقبولين إلى مراكز التطوع في والمحافظات سيكون يوم الثلاثاء الموافق 3 كانون 2024"، موضحاً ان هذا "الاجراء يأتي ضمن ما نص عليه قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 المتضمن توفير فرص العمل للقادرين على العمل من فئة العاطلين".

وادناه رابط الأسماء:





