الفصائل المسلحة السورية توجه رسالة الى العراقيين

نيوز – محلي

وجهت الفصائل المسلحة السورية، اليوم الاحد، رسالة الى الحكومة العراقية والشعب .



وجاء في نص الرسالة التي تناقلتها وسائل إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي ولم يتم التأكد من صحتها حتى الان "تود السياسية في حكومة الإنقاذ السورية أن تؤكد على العلاقة الأخوية والودية الراسخة بين الشعب السوري والشعب العراقي، تلك العلاقة التي تمتد عبر التاريخ، فطالما جمعت بيننا الأخوة والمصير المشترك، نحن في سوريا الحرة نؤمن تماما بأن مصالحنا المشتركة تتطلب التعاون والتفاهم المستمر بين بلدينا الشقيقين".

وأضافت ان "الثورة السورية التي انطلقت من أجل الحرية والكرامة هي ثورة تسعى إلى تحرير الشعب السوري من ظلم نظام الأسد المجرم، ولا تشكل أي تهديد للأمن أو الاستقرار في أو في أي من دول المنطقة"، لافتة "نحن، في حكومة الإنقاذ نطمئن الحكومة العراقية والشعب الشقيق بأن سوريا لن تكون مصدرًا للقلق أو التوتر في المنطقة على العكس من ذلك، فإننا ملتزمون بتطوير وتعزيز علاقات التعاون الأخوي مع لضمان استقرار المنطقة وتحقيق المصالح المشتركة لشعبينا".