انتحار منتسب أمني في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بانتحار منتسب أمني شمالي .

وقال في حديث لـ نيوز، إن "منتسبا في شرطة اتحادية انتحر بواسطة اطلاق على نفسه داخل مقر اثناء الواجب في منطقة بوب الشام"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتسجل والمحافظات بين مدة وأخرى انتحار لمختلف الفئات العمرية، يعزوها أطباء الى ضغوط نفسية وظروف تتعلق بمستوى المعيشة.