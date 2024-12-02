متى ستكون الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين ونصف السنة؟

وقال المتحدث باسم الوزارة السيد، إن الوزارة تستعد لتحديد مواعيد امتحانات نصف السنة للعام الدراسي الحالي 2024 – 2025 والامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين، من خلال المسؤولين والمختصين بالشأن التربوي، ومن المؤمل عن ذلك بعد دراسة جميع جوانب العملية التربوية.وأضاف أن الفصل الدراسي يسير بشكل طبيعي، وهناك اكتمال في سير العملية التعليمية بالمدارس، بتوفير جميع المتعلقات والجوانب التربوية، إذ شهد هذا العام استقراراً بعد أن انطلق بوقت مبكر مختلفاً عن موعد انطلاقه خلال الأعوام الدراسية الماضية.ولفت إلى أنه من المؤمل عن مواعيد الامتحانات خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد اعتماد الروزنامة التربوية التي أفصحت عنها الوزارة مسبقاً، ومناقشة ما إذا كانت هناك عطلة رسمية قد تتزامن مع فترة الامتحانات.وأشار إلى أن الوزارة تتابع سير العملية التربوية بالمدارس الابتدائية والثانوية بشكل ميداني، من خلال جهاز الإشرافين التربوي والاختصاصي ببغداد والمحافظات، وهناك إنجاز حقيقي ومتكامل في تقديم الحصص الدراسية من خلال الخطة الدراسية الخاصة بذلك، التي أعلنت قبيل انطلاق العام الدراسي 2024 – 2025.