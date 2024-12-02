جنايات ميسان: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات

وذكر المركز الإعلامي لمجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته أكثر من كيلو غرام من مادة المثيل أمفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 28/ اولاً من قانون والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".