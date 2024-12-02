ذي قار.. السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الاعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته كيلوغرام من مادة المثيل امفيتامين ومواد مخدرة اخرى بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".