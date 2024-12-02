أزمة كاز تضرب محطات البصرة.. وترجيحات لتشمل البنزين (وثيقة)

نيوز – محليات



حصلت نيوز على وثيقة صادرة من مديرية أمن محافظة تفيد بحدوث أزمة بمادة الكاز في محطات نتيجة توقف الشعيبة عن الإنتاج.



وجاء في نص الوثيقة الصادرة من مديرية أمن البصرة:

"وردت معلومات من مصادرنا تفيد بأن أزمة ستحصل في مادة الكاز اويل في محافظة ابتداء من تاريخ 2 كانون 2024 نتيجة توقف الشعيبة عن الإنتاج، لتراكم مخلفات تكرير النفط داخل المصفى وعدم رفعها من قبل شركة سومو، مما سبب توقف المصفى عن الإنتاج ومن المحتمل ان تمتد الازمة لتشمل مادة البنزين".