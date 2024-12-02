ما هي تداعيات ايقاف البنك المركزي العراقي للتحويلات المالية الخاصة بشركة تيك توك؟

وجاء هذا القرار في إطار جهود لمكافحة التهرب الضريبي، وضبط التدفقات المالية، والحد من الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة.وتيك توك، كمنصة اجتماعية عالمية، أصبحت خلال السنوات الأخيرة مصدراً للدخل لآلاف المستخدمين في العراق، مما يجعل هذا القرار ذا تداعيات واسعة.التداعيات الاقتصادية1. تأثير على الدخل الفردي:يعتمد العديد من صانعي المحتوى في على تيك توك كمصدر دخل رئيسي أو ثانوي، حيث ان إيقاف التحويلات المالية قد يؤدي إلى خسارة هؤلاء الأفراد لدخلهم الشهري، مما قد يؤثر على معيشتهم.وقد يشجع القرار صانعي المحتوى على إلى وسائل بديلة مثل استخدام منصات أخرى أو البحث عن طرق غير رسمية لاستلام الأموال، مما من النشاط غير المنظم.2. تأثير على الاقتصاد غير الرسمي:التحويلات المالية غير الموثقة تمثل جزءاً كبيراً من الاقتصاد العراقي، وإيقاف تيك توك قد من استخدام طرق غير رسمية لتحويل الأموال، مما قد يؤدي إلى صعوبة مراقبة هذه الأنشطة.3. فرص تنظيم القطاع الرقمي:وقد يكون القرار فرصة لتنظيم الأنشطة الرقمية ووضع آليات واضحة لتحصيل الضرائب وتسجيل الشركات العاملة في هذا المجال، مما يعزز من شفافية الاقتصاد الرقمي.التداعيات الاجتماعية1. انخفاض المحتوى المحلي:• صانعو المحتوى العراقيون قد يواجهون صعوبة في الاستمرار في إنتاج محتوى مميز بسبب فقدان التمويل، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الإبداع في المحتوى المحلي.2. تصاعد السخط الشعبي:القرار ادى إلى حالة من الاستياء بين الشباب الذين يعتبرون تيك توك وسيلة للتعبير عن أنفسهم وكسب المال، خاصة إذا شعروا أن القرار لم يكن مدروساً أو أنه يفتقر إلى بدائل عملية.3. زيادة البطالة بين الشباب:ويعتمد البعض على تيك توك كفرصة عمل، خاصة في ظل صعوبة الحصول على وظائف تقليدية. إيقاف التحويلات قد يؤدي إلى زيادة البطالة في صفوف هؤلاء الأفراد.التداعيات القانونية والسياسية1.التزام بالمعايير الدولية:وقد يكون القرار جزءاً من التزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعزز مكانته في الساحة الدولية.2. تأثير على العلاقات مع الشركات العالمية:وقد تؤثر مثل هذه القرارات على رغبة الشركات العالمية في الاستثمار أو العمل في العراق، إذا شعرت بعدم وجود بيئة قانونية مستقرة.البدائل والحلول المقترحة1. تنظيم التحويلات المالية من خلال وضع آليات واضحة وميسرة لتحويل الأموال من المنصات الرقمية مع ضمان تحصيل الضرائب المفروضة.2. تشجيع المحتوى المحلي عبر دعم صانعي المحتوى المحليين من خلال منصات عراقية أو شراكات مع تيك توك لضمان استمرار الدخل.3. تعزيز الوعي من خلال تنظيم حملات توعوية لتثقيف الشباب حول أهمية الامتثال المالي والقوانين المتعلقة بالاقتصاد الرقمي.4. إشراك الشركات في الحلول عبر التعاون مع شركة تيك توك لإيجاد حلول مشتركة تخدم مصالح جميع الأطراف.إيقاف التحويلات المالية المرتبطة بتيك توك من قبل البنك المركزي هو قرار يحمل تداعيات عميقة ومتعددة الأبعاد. لتحقيق التوازن بين مكافحة النشاطات غير المشروعة ودعم الاقتصاد الرقمي، حيث تحتاج الحكومة إلى وضع سياسات شاملة تضمن الاستقرار المالي والاجتماعي.