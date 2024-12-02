بالفيديو.. ما حصل في مجلس النواب اليوم

نيوز – سياسي

تنشر نيوز، مقطع يظهر فيه حجم الخلافات على القوانين الجدلية لعدد كبير من .

وبحسب الفيديو الذي تناقلته التواصل الاجتماعي فان عدد كبير من قاموا باحداث فوضى داخل مجلس النواب، حيث قام بعضهم بالصراخ ودفع اخرون الى القيام بالتشويش على الجلسة.