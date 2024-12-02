وفاة تاجر مخدرات شمالي بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "قوة امنية تتمكن من اعتقال احد تجار بعد نصب كمين محكم ضمن الشعلة".

وأضاف أن "المتهم قام على القوة وقامت بالرد عليه ما اسفر عن اصابته بجروح نقل على اثرها الى وفارق الحياة فيها".