حريق كبير في بغداد

نيوز – محلي

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، باندلاع حريق كبير في .

وقال لـ نيوز، ان "حريقا كبيرا اندلع مساء اليوم داخل بناية ضمن منطقة الشماعية ببغداد، ما أدى الى الحاق اضرار مادية دون معرفة حجم الخسائر البشرية".

وأضاف ان "فرق الدفاع المدني توجهت الى مكان الحادث لاخماد الحريق"، الى انه "لم تعرف حتى أسباب اندلاعه".