مصرع رجل وزوجته بحادث سير جنوب بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "رجلا وزوجته لقيا مصرعهما نتيجة تعرضهما لحادث دهس من قبل مدنية على الطريق باتجاه الجنوبي".

وأضاف أنه "تم التحفظ على الداهس كاجراء اصولي".