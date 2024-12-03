هل هي هجينة ام لا.. شركات سيارات تحتال على الجمارك والمرور وحتى المواطنين

ما هي السيارة الهجينة؟السيارة الهجينة هي مركبة تعمل بمحركين:1- محرك احتراق داخلي (بنزين أو ديزل).2- محرك كهربائي مدعوم ببطارية قابلة للشحن أثناء القيادة أو من مصدر خارجي.هذا النظام يتيح كفاءة أعلى في استهلاك الوقود، ويقلل من الانبعاثات الضارة مقارنة بالسيارات التقليدية.الا ان بعض هذه الشركات بدأت تحتال على الجمارك والمرور وقامت بالاتفاق مع متنفذين لجلب عجلات بانزين اعتيادية وادخالها البلاد على انها هجينة او كهربائية بهدف عدم دفع مبالغ الجمرك والرقم.-تزوير الوثائق والمواصفات:• يقوم البائعون بتعديل مستندات للتلاعب بمواصفاتها، مثل إضافة كلمة “هجينة” أو تغيير شهادات الاستيراد.-تغيير الأنظمة الداخلية:• في بعض الحالات، يتم تعديل العادية لتبدو وكأنها هجينة بإضافة مكونات ظاهرية مثل بطاريات غير فعالة أو أجزاء مزيفة.-بيع سيارات هجينة معطلة:• يتم الترويج لسيارات هجينة تالفة أو بطارياتها معطوبة دون إعلام المشتري بحقيقة العطل.-التلاعب بالبرامج والعدادات:• يتم التلاعب بالبرامج الحاسوبية للسيارات لعرض بيانات مزيفة عن كفاءة الوقود أو استهلاك الطاقة.-استغلال قلة خبرة المشترين:• يستهدف المحتالون المشترين غير الملمين بالتكنولوجيا الهجينة، مستغلين عدم قدرتهم على التحقق من صحة الادعاءات.مواطنون تفاجئوا من عمليات الاحتيال هذه، فقد ذكر الكثير منهم انهم اشتروا سيارات هجينة واتضح في حقيقتها انها تعمل على البنزين فقط، ولدى مراجعتهم للشركات المعنية وعدوهم باستبدالها الا ان هذه الوعود ذهبت ادراج الرياح.وقال المواطن احمد الجبوري لـ نيوز، انه "قام بشراء سيارة من طراز صيني على انها هجينة، الا انه تفاجئ فيما بعد ان السيارة تعمل على نظام البنزين فقط"، مشيرا الى انه "لدى مراجعته للشركة المعنية وعوده باستبدالها منذ نحو شهر والى لم يتحقق ذلك".ودعا الجبوري الجميع الى "ضرورة فحص السيارة لدى خبراء قبل شراءها للتاكد من انها هجينة ام لا".فيما ذكر المواطن زهير محمد لـ نيوز، انها "قامت بشراء سيارة من نوع رانج روفر باعتبارها سيارة هجينة، بمبلغ كبير كون الهجينة اغلى من البنزين، الا اني أصبحت ضحية عملية نصب واحتيال لكون السيارة تعمل بنظام البنزين فقط".وأكد محمد انها "بصدد رفع دعوى على الجهة التي اشترت منها السيارة كون ذلك عملية نصب واحتيال ضحيته المواطن البسيط".