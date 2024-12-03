تحذير هام للعراقيين.. شحوم مسرطنة تدخل عبر منافذ غير رسمية

وقالت الهلالي في تصريح خاص لـ نيوز، انه "كثرت في الايام الأخيرة استيراد الشحوم المضرة بالمجتمع العراقي، على الرغم من متابعات كبيرة من قبل وزارة البيئة كونها مهتمة بالبيئة بالإضافة الى وزارة الزراعة لمنع استيراد هذه المواد بالإضافة الى جهات حكومية أخرى".وأضافت: "هناك أبواب أخرى ومنافذ غير رسمية تدخل منها هذه المواد المضرة بالمواطنين ويجب السيطرة على هذه المنافذ ومنع دخول مثل هذه المواد".