ثلاث إصابات بحادث سير في بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "حادث سير وقع في المطار، اسفر عن إصابة منتسبين امنيين اثنين ومدني بجروح".

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حوادث سير وتحديداً في الطرق الخارجية تسفر عن وفيات ومصابين، فضلا عن أضرار كبيرة في الممتلكات.