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ثلاث إصابات بحادث سير في بغداد

محليات

2024-12-03 | 16:17
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ثلاث إصابات بحادث سير في بغداد
377 مشاهدة

أفاد مصدر أمني، بتسجيل ثلاث إصابات بحادث سير على شارع المطار غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث سير وقع في شارع المطار، اسفر عن إصابة منتسبين امنيين اثنين ومدني بجروح".
 
يشار الى أن بغداد ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حوادث سير وتحديداً في الطرق الخارجية تسفر عن وفيات ومصابين، فضلا عن أضرار كبيرة في الممتلكات.
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حادث سير

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