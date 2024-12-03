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ثلاث إصابات بحادث سير في بغداد
محليات
2024-12-03 | 16:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
377 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، بتسجيل ثلاث إصابات بحادث سير على
شارع
المطار
غربي
بغداد
.
وقال
المصدر
في حديث لـ
السومرية
نيوز، إن "حادث سير وقع في
شارع
المطار، اسفر عن إصابة
منتسبين امنيين اثنين ومدني بجروح".
يشار الى أن
بغداد
ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حوادث سير وتحديداً في الطرق الخارجية تسفر عن وفيات ومصابين، فضلا عن أضرار كبيرة في الممتلكات.
>>
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