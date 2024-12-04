بلدية الديوانية "تمتص" جبايات الحي الصناعي وتغرقه بالنفايات والمستقنعات (صور)

وقال صاحب احد المحال لصيانة للسومرية نيوز، ان "3 الاف محل يوجد في الحي الصناعي لمحافظة الديوانية، ونقوم بدفع جبايات بـ250 الف دينار لكل محل ومنذ 30 عاما نحن ندفع الى البلدية"، الى ان "هذه الأموال تعادل المليارات لكن بالمقابل لا تبادر المحلية او دوائر البلدية لاحتياجات الحي".وأشار الى ان "الحي الصناعي خال من الخدمات كالمجاري او التبليط، فضلا عن تراكم النفايات وعدم وصول عجلات النفايات التابعة للبلدية الى هنا"، الى انه "عند سقوط الامطار فإن الحي يغلق بالكامل وتقطع ارزاقنا لعدم إمكانية الدخول اليه كما نضطر أحيانا لاستئجار تناكر لسحب المياه واحيانا ترفض حتى هذه التناكر القدوم".من جانبه قال رئيس اتحادات العمال في الديوانية، انه "سبق ان بلغنا السابقة وحذرناهم من هجرة عكسية ستحدث من الحي الصناعي الذي يضم ويشغل اكثر من 4 الاف عامل".وبين ان "أصحاب المحال بدأوا يذهبون الى المدينة وسينقلون عمليات صيانة الى داخل المدن حيث التبليط والخدمات والايجارات التي تكون اقل كلفة من الحي الصناعي"، الى انه "في الحي الصناعي يتم اخذ أجور كهرباء وماء ونفايات واموال ممارسة المهنة والايجارات السنوية بالمقابل لا تأتي أي جهة خدمية لتنظر احتياجات الحي".