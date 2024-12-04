تنبيه للعراقيين جميعا بشأن هذه الطرق

نيوز – محلي

تنشر نيوز، الطرق والشوارع الرئيسية التي تشهد زخما مروريا مساء اليوم.

وبحسب خارطة الازدحامات فان الشوارع التي تشهد زخما مروريا هي: القناة باتجاه الجديدة ازدحام شديد ذهاب واياب ازدحام ‏ ازدحام شديد جدا الطابقين باتجاه منطقة الدورة مزدحم

