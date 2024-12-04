11 محافظة تعطل الدوام

نيوز – محلي

أعلنت عدد من المحافظات العراقية تعطيل الدوام يوم غد الخميس، فيما استثنت عددا من دوائرها الخدمية.

وأعلنت محافظة بابل، تعطيل الدوام الخميس المقبل بذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام).

كما قررت محافظة واسط، تعطيل الدوام يوم الخميس المقبل بمناسبة استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، فيما استثنت الدوائر الخدمية والمصارف من العطلة.

وقرر رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة قاسم علي اليساري "تعطيل الدوام لكافة دوائر المحافظة، ماعدا الدوائر والخدمية يوم الخميس المصادف 5 /12 / 2024 بمناسبة استشهاد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام".

كما أعلنت محافظة ميسان، تعطيل الدوام يوم الخميس المقبل بمناسبة شهادة الصديقة فاطمة الزهراء.

وقرر مجلس محافظة البصرة، تعطيل الدوام الخميس المقبل بمناسبة استشهاد السيدة الزهراء عليها السلام.

كما قررت محافظة النجف تعطيل الدوام يوم الخميس المقبل بذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام).

من جانبه، قرر مجلس محافظة ذي قار تعطيل الدوام يوم الخميس المقبل بمناسبة استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام).

الى ذلك، وجه محافظ ديالى عدنان محمد عباس الشمري، بتعطيل الدوام يوم الخميس إحياءً لذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، واحتراماً لهذه المناسبة الدينية الجليلة.

وعطل محافظ بغداد عبد المطلب العلوي الدوام ليوم غد في ديوان والدوائر التابعة لها تزامنا مع استشهاد الصديقة الزهراء(عليها السلام)

وأعلنت الديوانية تعطيل الدوام يوم الخميس المقبل بذكرى استشهاد فاطمة الزهراء (عليها السلام).

كما اعلنت محافظة كركوك تعطيل الدوام يوم غد الخميس بذكرى استشهاد فاطمة الزهراء (عليها السلام).