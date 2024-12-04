Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
موسكو تحذر من ظهور "أسلحة بيولوجية" جديدة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الجانب المظلم لفاشنستات العراق.. ظاهرة تتجاوز حدود التأثير الاجتماعي

محليات

2024-12-04 | 12:19
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الجانب المظلم لفاشنستات العراق.. ظاهرة تتجاوز حدود التأثير الاجتماعي
5,009 مشاهدة

السومرية نيوز – محلي
ظاهرة فساد بعض الفاشنستات في العراق أصبحت محط جدل واسع النطاق في السنوات الأخيرة، حيث تصاعد الحديث عن ارتباط بعض المؤثرين والمؤثرات في وسائل التواصل الاجتماعي بممارسات مشبوهة تتراوح بين التهرب الضريبي، استغلال النفوذ، وترويج المنتجات أو الخدمات بطرق غير قانونية.

وقد أثارت هذه القضايا قلق الرأي العام، حيث يتم تسليط الضوء على الأثر السلبي لهذه الأنشطة على القيم المجتمعية والاقتصاد الوطني.
 
ظاهرة الفاشنستات وتأثيرها في العراق
 
ظهرت الفاشنستات في العراق في البداية كظاهرة ترفيهية، حيث استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لعرض أنماط الحياة، الموضة، والجمال.
 
إلا أن هذه الظاهرة سرعان ما تحولت إلى قطاع أعمال مربح، حيث بدأت العديد من الفاشنستات في جني أرباح طائلة من خلال الترويج للمنتجات والخدمات.
 
لكن مع توسع هذه الظاهرة، بدأت تظهر تجاوزات متعددة، مثل الترويج لمنتجات دون تصريح قانوني أو تضليل الجمهور من خلال الإعلانات الكاذبة. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ انخراط بعض الفاشنستات في شبكات غسيل أموال وتهرب ضريبي بالتعاون مع شخصيات نافذة.
 
أبرز قضايا الفساد المرتبطة بالفاشنستات
 
غسيل الأموال:
 
وتم الكشف عن قضايا تورط فيها بعض الفاشنستات في غسيل الأموال، حيث تم استخدام عقود إعلانية وعقود شراكة تجارية كغطاء لتحويل الأموال غير المشروعة.
 
وقد أشارت تقارير إلى أن بعض الفاشنستات قد تلقين دعماً من أطراف نافذة لتجنب المساءلة القانونية.
 
التهرب الضريبي:
 
ونظراً للإيرادات الضخمة التي تحققها الفاشنستات من الإعلانات والشراكات، كان من المتوقع أن يلتزمن بالقوانين الضريبية.
 
لكن، تشير التقارير إلى أن كثيراً منهن تهربن من دفع الضرائب من خلال إخفاء مصادر دخلهن أو تسجيل عقود بأسماء مستعارة.
 
ترويج المنتجات الضارة أو المغشوشة:
 
وتزايدت شكاوى المواطنين من ترويج بعض الفاشنستات لمنتجات تجميل أو أدوية غير مرخصة، مما أدى إلى أضرار صحية للمستهلكين.
 
استغلال النفوذ:
 
كما تشير تقارير إلى تورط بعض الفاشنستات في استخدام شبكاتهن الاجتماعية للتأثير على قرارات أو توفير الحماية القانونية لهن ولشركائهن.
 
ردود الفعل الحكومية والمجتمعية
 
الإجراءات القانونية:
 
وبدأت السلطات العراقية مؤخراً بتكثيف الجهود لمكافحة الفساد في قطاع الإعلام الرقمي، حيث أطلقت حملات للتحقيق في مصادر دخل الفاشنستات.
 
كما تم استدعاء بعضهن للتحقيق بشأن قضايا تهرب ضريبي وغسيل أموال.
 
التوعية المجتمعية:
 
ولعبت وسائل الإعلام دوراً بارزاً في تسليط الضوء على مخاطر هذه الظاهرة، ودعت إلى ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع الإعلانات التي يقدمها المؤثرون.
 
المجتمع المدني:
 
وانتشرت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى مقاطعة الفاشنستات اللاتي يُشتبه في تورطهن بالفساد، وتطالب السلطات بتطبيق القوانين بشكل صارم.
 
التحديات التي تواجه مكافحة فساد الفاشنستات
 
ضعف التشريعات:
 
ولا تزال القوانين العراقية المتعلقة بالإعلام الرقمي والإعلانات ضعيفة، مما يترك فجوات قانونية يمكن استغلالها.
 
غياب الشفافية:
 
نقص الشفافية في التعاملات المالية والإعلانات المدفوعة يزيد من صعوبة تعقب الأنشطة غير القانونية.
 
النفوذ والعلاقات:
 
تمتلك بعض الفاشنستات علاقات قوية مع شخصيات سياسية وتجارية، مما يجعل ملاحقتهن أمراً معقداً.
 
وللحد من الظاهرة يجب تشديد القوانين ووضع تشريعات صارمة تنظم عمل الفاشنستات والمؤثرين في الإعلام الرقمي، بما في ذلك تسجيل مصادر الدخل والإعلانات، مع تعزيز المراقبة وإنشاء هيئة مختصة بمراقبة المحتوى الرقمي والإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي.
 
كما يجب التأكيد على زيادة الوعي العام من خلال إطلاق حملات توعوية لتعريف الجمهور بمخاطر الانسياق وراء الإعلانات المشبوهة، وملاحقة الجهات المتورطة عبر تطبيق العقوبات القانونية على جميع الأطراف المتورطة في شبكات الفساد، بما في ذلك الشخصيات النافذة.
 
قضية فساد الفاشنستات في العراق تمثل تحدياً كبيراً أمام الحكومة والمجتمع.
 
وبينما تعد هذه الظاهرة امتداداً لظاهرة الفساد العام، فإن التعامل معها بشكل حاسم سيعزز من الثقة بين الشعب والحكومة، ويساهم في بناء بيئة رقمية أكثر شفافية ومسؤولية.

>> انضم الى السومرية على واتساب 

فاشنستا

العراق

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
بعد التحري
Play
بعد التحري
حقل القيارة النفطي.. عقود يشوبها الفساد وتصدير يطاله التهريب - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-04
Play
حقل القيارة النفطي.. عقود يشوبها الفساد وتصدير يطاله التهريب - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-04
من الأخير
Play
من الأخير
المالكي يشهر سيوف بغداد في دمشق - حلقة ٤٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-04
Play
المالكي يشهر سيوف بغداد في دمشق - حلقة ٤٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-04
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
04-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-04
Play
04-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-04
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-04
Play
نشرة ٤ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-04
Morning Live
Play
Morning Live
غلاء المهور وتأثيره على تأخر الزواج - حلقة ١٦٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-04
Play
غلاء المهور وتأثيره على تأخر الزواج - حلقة ١٦٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-04
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد المحمودية - الحلقة ١٦٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-04
Play
بغداد المحمودية - الحلقة ١٦٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-04
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
المجتمع العراقي والميل نحو الانعزال - حلقة ٢٥ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-03
Play
المجتمع العراقي والميل نحو الانعزال - حلقة ٢٥ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-03
جات بالليل
Play
جات بالليل
أرقام وأغاني 3-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-03
Play
أرقام وأغاني 3-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-03
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 3-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-03
Play
سباق مع نون 3-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-03
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
العلاقة بين الرجل والمرأة 3-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-03
Play
العلاقة بين الرجل والمرأة 3-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-03
الأكثر مشاهدة
بعد التحري
Play
بعد التحري
حقل القيارة النفطي.. عقود يشوبها الفساد وتصدير يطاله التهريب - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-04
Play
حقل القيارة النفطي.. عقود يشوبها الفساد وتصدير يطاله التهريب - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-04
من الأخير
Play
من الأخير
المالكي يشهر سيوف بغداد في دمشق - حلقة ٤٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-04
Play
المالكي يشهر سيوف بغداد في دمشق - حلقة ٤٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-04
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
04-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-04
Play
04-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-04
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-04
Play
نشرة ٤ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-04
Morning Live
Play
Morning Live
غلاء المهور وتأثيره على تأخر الزواج - حلقة ١٦٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-04
Play
غلاء المهور وتأثيره على تأخر الزواج - حلقة ١٦٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-04
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد المحمودية - الحلقة ١٦٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-04
Play
بغداد المحمودية - الحلقة ١٦٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-04
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
المجتمع العراقي والميل نحو الانعزال - حلقة ٢٥ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-03
Play
المجتمع العراقي والميل نحو الانعزال - حلقة ٢٥ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-03
جات بالليل
Play
جات بالليل
أرقام وأغاني 3-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-03
Play
أرقام وأغاني 3-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-03
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 3-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-03
Play
سباق مع نون 3-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-03
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
العلاقة بين الرجل والمرأة 3-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-03
Play
العلاقة بين الرجل والمرأة 3-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-03
اخترنا لك
في كركوك.. الإطاحة بشبكة مخدرات دولية من 9 أشخاص
15:01 | 2024-12-04
وفاة امرأة بحريق داخل منزلها جنوبي بغداد
14:01 | 2024-12-04
"أطباء الاسنان" تكشف حقيقة مشاركتها بمؤتمر نيويورك
13:37 | 2024-12-04
تعود للألفية الرابعة قبل الميلاد.. الكشف عن أقدم المؤسسات الحكومية في العراق
12:51 | 2024-12-04
التعليم تعلن أسماء المقبولين في الزمالة الدراسية التركية
12:19 | 2024-12-04
وفد برلماني يجري محادثات في البرلمان البولندي
12:10 | 2024-12-04
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.