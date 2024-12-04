وفاة امرأة بحريق داخل منزلها جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بوفاة امرأة بحريق داخل جنوبي .

وقال في حديث لـ نيوز، إن "امرأة توفيت نتيجة تعرضها لحادث حريق اثناء استخدامها تنور الخبز المنزلي داخل دارها ضمن البوعيثة التابعة للدورة"، الى "نقلها الى قريب وفارقت الحياة قبل وصولها".

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.