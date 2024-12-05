دليلك لطرقٍ سالكة.. قائمة ازدحامات بغداد الان

نيوز-محليات



تشهد شوارع صباح اليوم الخميس، مرورية جيدة نسبيًا في أماكن الازدحامات المعتادة، في حين سجلت ازدحامات طويلة في بعض الشوارع التجارية الرئيسية وسط .





طريق معسكر الرشيد امام الزعفرانية



سريع وجسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتي



كرادة خارج ازدحامات متقطعة بين ساحة التحريات وساحة الطابقين



السدة والعرصات والازقة بينهما



كرادة داخل وأبو نؤاس قرب الجسر المعلق



الشارع من ساحة الفتح الى تقاطع المسبح



سلمان فائق والنضال والسعدون حول بدالة العلوية



جسر الطابقين



قطر الندى وجسر الجادرية



المطار وسريع القادسية



يافا ونفق الزيتون



14 تموز لغاية ساحة الاحتفالات



المنصور وشارع دمشق ونفق العلاوي ازدحام طويل



نزلة مجسر قرطبة ونفق الباب الشرقي



ساحة الطيران وباتجاه التحرير والخلاني



الرشيد من المتنبي الى جسر السنك



الجمهورية بين ساحة الوثبة وباب المعظم



النهضة والشيخ عمر



مجسر وجسر ونفق باب المعظم وجميع ازقة باب المعظم ومدينة الطب



الوزيرية ومجسر فائق حسن



من متنزه الشالجية لغاية ملعب الزوراء وشارع الدامرجي ازدحام



14 تموز من الربيع لغاية مخازن الوشاش



طريق الموصل السريع بين الجسر الدوار وصعدة سريع الشعلة



المحيط الكاظمية



المشاتل وساحة عنتر













وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:طريق معسكر الرشيد امام الزعفرانيةسريع وجسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتيكرادة خارج ازدحامات متقطعة بين ساحة التحريات وساحة الطابقينالسدة والعرصات والازقة بينهماكرادة داخل وأبو نؤاس قرب الجسر المعلقالشارع من ساحة الفتح الى تقاطع المسبحسلمان فائق والنضال والسعدون حول بدالة العلويةجسر الطابقينقطر الندى وجسر الجادريةالمطار وسريع القادسيةيافا ونفق الزيتون14 تموز لغاية ساحة الاحتفالاتالمنصور وشارع دمشق ونفق العلاوي ازدحام طويلنزلة مجسر قرطبة ونفق الباب الشرقيساحة الطيران وباتجاه التحرير والخلانيالرشيد من المتنبي الى جسر السنكالجمهورية بين ساحة الوثبة وباب المعظمالنهضة والشيخ عمرمجسر وجسر ونفق باب المعظم وجميع ازقة باب المعظم ومدينة الطبالوزيرية ومجسر فائق حسنمن متنزه الشالجية لغاية ملعب الزوراء وشارع الدامرجي ازدحام14 تموز من الربيع لغاية مخازن الوشاشطريق الموصل السريع بين الجسر الدوار وصعدة سريع الشعلةالمحيط الكاظميةالمشاتل وساحة عنتر