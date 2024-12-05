تخص الامتحان الخارجي وقرار المحاولات.. بشرى سارة لطلبة المراحل المنتهية

وقالت نجوى كاكائي إن هناك مناشدات عدة وردت من المتقدمين والراغبين بالاشتراك في الامتحان الخارجي، لتقليل أو إلغاء سنوات الانتظار للتقديم للامتحان لمرحلتي الثالث المتوسط والسادس الإعدادي.وأضافت أن أعضاء اللجنة ناقشوا هذا الموضوع للاتفاق على قرار يصب بمصلحة الطلبة، ثم سنقوم بالاتفاق مع وزارة التربية بشأن ذلك، إذ يوجد تعاون مثمر بشأن القرارات التي تحقق الأهداف التربوية للطلبة عموما.ولفتت كاكائي إلى رفع كتاب رسمي لوزارة التربية للمطالبة بشمول طلبة السادس الإعدادي الراسبين في الدور الثالث بقرار المحاولات أو التحميل، إذ تسعى اللجنة للحصول على موافقات رسمية بهذا الصدد، مبينة أن الوزارة تناقش من خلال المختصين الوصول إلى قرار نهائي، باعتبارها الجهة التنفيذية للقرار.وأشارت إلى أن تأخر الموافقة على قرار المحاولات أو التحميل، لن يؤثر في وضع الراسبين في السادس الإعدادي المشمولين به للعام الدراسي 2023 ــ 2024، فبعد الموافقة لا يكون الطالب مطالبا بالدوام لحين وقت الامتحانات الوزارية النهائية.ويعد قرار المحاولات من القرارات المهمة لطلبة السادس الإعدادي ممن يرسبون بدرس أو درسين، إذ بإمكانهم أن يعيدوا العام الدراسي في السنة التالية لكن من دون دوام أو إعادة الامتحان بجميع المواد الدراسية، بل يتاح لهم الامتحان بمادة أو مادتين فقط، اللتين رسب بهما الطالب، مع الحفاظ على درجاته للمواد الأخرى التي نجح بها في السنة الدراسية 2023 ــ 2024.