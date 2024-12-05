الإعلان عن خلو محافظة نينوى من إنفلونزا الطيور والحمى النزفية

وقال مدير المستشفى البيطري عمر الحيالي إن محافظة نينوى مع مركزها الموصل، خالية تماما من مرضي إنفلونزا الطيور والحمى النزفية، مرجعا ذلك إلى الإجراءات البيطرية والصحية المشددة التي تبنتها والجهود التي بذلتها الفرق الجوالة بالتعاون مع صحة نينوى للحد من المرضين، ومن ثم عدم ظهور أي إصابات بعدها.وبين أن محافظة نينوى كانت قد شهدت خلال شهري آب وأيلول الماضيين، ظهور إصابات ووفيات عدة بمرض الحمى النزفية، بيد أنه تم تقليص الإصابات خلال الأشهر التي تلت ذلك إلى ثلاث فقط، وهذه الإصابات في مراحل متقدمة من الشفاء، بحسب صحيفة الرسمية.